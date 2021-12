Movimento de saída para o feriado é intenso nesta sexta

Quem vai sair para o feriadão no início da noite desta sexta-feira, 19, pode enfrentar alguns problemas com o trânsito. De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), na região da avenida ACM, nas proximidades do Terminal Rodoviário de Salvador, o trânsito é intenso com pontos de retenção. Segundo o órgão, a lentidão é provocada devido às obras da linha 2 do metrô que ocorrem na região. A movimentação de pedestres no terminal é bastante intensa na região.

Já na avenida Jequitaia, proximidades do Terminal São Joaquim, o órgão informou que trânsito é tranquilo e a fila de veículos é pequena. Até às 18h30, a Transalvador teve registro de quatro acidentes com 13 feridos na capital baiana.

Os que optarem por deixar a capital baiana pelas estradas também irão encontrar trânsito intenso. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o fluxo de veículos na BR-324, sentido Feira de Santana, é bastante intenso, porém sem pontos de retenção. Na saída pelo Litoral Norte, a Concessionária Litoral Norte, que administra a BA-099, Estrada do Côco, informou que a rodovia apresenta trânsito intenso sem pontos de retenção e com movimento intenso na praça de pedágio no Km 14.

A Concessionária Bahia Norte informou que a BA-526 rodovia Cia/Aeroporto e a Via Parafuso, apresentam trânsito intenso nos dois sentidos. Já a BA-093, que liga Salvador a Candeias, e a BA-524, que liga Salvador a Pojuca, apresentam média intensidade nos dois sentidos.

adblock ativo