Movimento de saída da cidade para o feriadão é intenso

O movimento de saída da cidade pela rodoviária para o feriado de Nossa Senhora Aparecida, comemorado nesta segunda, 12, é intenso neste sábado, 10. Apesar da grande procura, segundo a Agerba, fluxo nesta manhã é menor, se comparado com a noite desta sexta, 9.

O órgão explicou que é natural que o movimento caia, uma vez que as linhas mais procuradas só saem no período da noite. Por conta disso, a previsão é que, à noite, o movimento volte a se intensificar no terminal.

A maior procura é para lugares do sul baiano, como Porto Seguro, Ilhéus e Itacaré. Essas linhas saem no fim do dia para chegar pela manhã nos seus destinos.

Os ônibus que saem no período da manhã têm como destino o recôncavo baiano, que estão às distâncias mais curtas da capital. Segundo a Agerba, os terminais das empresas que fazem essas viagens, como Santana e Cidade do Sol, estão lotados.

Saída pelo mar

O fluxo de veículos está intenso nas proximidades do ferryboat devido à saída de pessoas para o feriado nas ilhas. No Terminal Náutico do Comércio também grande movimentação. As informações são da Transalvador.

