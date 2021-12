Motoristas reclamam de sinalização precária na via expressa

No primeiro dia útil após a inauguração da Via Expressa Baía de Todos-os-Santos, o principal problema enfrentado pelos motoristas que circularam nesta segunda-feira, 4, pelo local foi a deficiência na sinalização. A informação contida nas placas não especifica o tipo de veículo que pode trafegar em cada pista.

Por conta disso, na manhã desta segunda, a equipe de A TARDE flagrou diversos automóveis trafegando pela via exclusiva para carretas no sentido BR-324-Calçada. Ao se deparar com a entrada do Porto de Salvador, os motoristas refizeram o percurso para alcançar a pista dos carros.

Desavisado, o engenheiro Antônio Lopes, de 51 anos, foi obrigado a retornar até a Rótula do Abacaxi para seguir em direção à Calçada. "Vi a placa indicando a saída no porto, mas não dizia que a pista era só para carretas. Perdi quase meia hora me situando", disse.

O empresário Carlos Vieira, 39, também se confundiu com as pistas enquanto procurava a entrada para a Soledade. Na opinião dele, deveria haver agentes do órgão de trânsito (Transalvador) ao longo da via para orientar os motoristas. "Procurei um agente e não encontrei. O trânsito ainda está muito confuso nessa região", afirmou.

De acordo com a assessoria de comunicação da Transalvador, desde sexta, 1º, quando a via expressa foi inaugurada oficialmente, agentes estão acompanhando o tráfego no local, mas eles podem ser remanejados caso não haja demanda.

Riscos

Nesta segunda, agentes da Guarda Portuária detectaram problemas com a segurança na entrada do porto. Conforme alguns deles, que preferiram não se identificar, a pista de acesso ao local de descarga de produtos fica muito próxima do portão de entrada, gerando risco de acidentes.

"Geralmente, os motoristas chegam ao final da pista em alta velocidade e não têm espaço suficiente para frear e passar pelo portão de entrada", explicou um agente.

Segundo o presidente do Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos da Bahia (Sindicam-BA), Jorge Carlos, as barras de ferro instaladas em frente à guarita da Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba) não são capazes de conter um caminhão caso o motorista perca o controle do veículo.

"A solução seria instalar redutores de velocidade próximos ao final da via ou um fotossensor. Parte dos produtos que chegam são inflamáveis ou muito pesados. É preciso tomar uma providência para evitar um acidente grave em breve", afirmou.

Ônibus

Nos pontos de ônibus próximos das novas pistas, passageiros reclamam da ausência de linhas trafegando pelo local. Para Janete Viana, 35, que toma ônibus na avenida Heitor Dias, o percurso até o Iguatemi seria mais rápido se os veículos também utilizassem a via expressa.

"Os ônibus enfrentariam menos engarrafamentos e chegaríamos mais rápido ao nosso destino", afirmou a moradora da Soledade.

Segundo a assessoria da Transalvador, o órgão já está estudando o remanejamento de algumas linhas para que ônibus acessem a via expressa. Mas não há prazo para a conclusão do levantamento.

