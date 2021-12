Motoristas poderão ter até 40% de desconto no pagamento de multas

Proprietários de veículos multados podem receber desconto de até 40% se pagar a dívida até a data de vencimento. O benefício começa a valer a partir de 2 de maio. Para ter direito, é necessário se cadastrar no site do Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) ou baixar o aplicativo SNE Denatran (Android e iOS).

De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), o desconto na multa será concedido somente para quem não apresentar defesa prévia ou recurso contra a infração cometida. Os pontos na carteira de habilitação continuarão a ser registrados.

O benefício ficou disponível após a adesão do Detran-BA ao sistema eletrônico, o SNE, que funciona por meio de um programa online. Antes, as notificações eram enviadas pelos Correios. Segundo o Detran, ainda será feito o envio de correspondência para quem não se cadastrar no SNE, mas é recomendado ao usuário que opte pelo programa eletrônico.

