Motoristas enfrentam trânsito lento para show de Paul na Fonte Nova

As principais vias de Salvador que dão acesso à Arena Fonte Nova estão congestionadas na noite desta sexta-feira, 20, por causa do ex-beatle Paul McCartney.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador, o fluxo de veículos apresenta lentidão no Dique do Tororó, av. Bonocô, Ogunjá e Nazaré.

Sir James Paul McCartney vai subir ao palco às 21h30 desta sexta.

