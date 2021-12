Motoristas enfrentam trânsito lento em algumas vias de SSA

Os motoristas enfrentam trânsito lento em algumas vias da capital baiana na tarde desta quarta-feira, 26. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), o fluxo de veículos é intenso na Avenida Garibaldi, Avenida Bonocô e Cardeal da Silva por conta do horário de pico.

Já na Avenida Luís Viana Filho (Paralela) os condutores enfrentam lentidão por causa das obras do Complexo do viaduto no Imbuí.

Das 8h às 16h30 o órgão registrou cinco acidentes com quatro feridos, em Salvador.

