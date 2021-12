Motoristas enfrentam mais de 2h30 de espera para embarque no ferryboat

Os motoristas que utilizam o sistema ferryboat na tarde desta quinta-feira, 7, enfrentam uma fila de mais de 2h30. A movimentação é registrada em função do feriado de Nossa Senhora da Conceição da Praia, celebrado nesta sexta, 8. Já os pedestres contam com embarque imediato. O sistema opera com seis embarcações e saídas a cada 30 minutos, segundo informações da concessionária Internacional Travessias.

No Terminal Rodoviário de Salvador, o movimento segue tranquilo nesta tarde. A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia Transporte e Comunicações da Bahia (Agerba) disponibilizou 150 horários extras para atender a demanda durante todo o feriadão, além dos 540 horários regulares.

Entretanto, o órgão registrou um aumento na procura de passagens para quem deseja sair da capital. Os destinos mais procurados são Porto Seguro, Itacaré, Ilhéus e cidades do Recôncavo Baiano e a previsão é que aproximadamente 45 mil pessoas passem pela rodoviária.

No terminal Náutico da Bahia, no Comércio, o fluxo também segue tranquilo em Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, e no Terminal Náutico, no Comércio, informou a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab).

