Motoristas encontram trânsito lento na Paralela

Os motoristas que trafegam na Avenida Paralela, sentido Centro, encontram o trânsito lento na manhã desta sexta-feira, 25. O motivo, segundo informa a Superintendência de Trânsito e Transportes do Salvador (Transalvador), é por conta do fluxo de veículos do horário. Demais vias como Orla, sentido Pituba, e ACM, sentido Paralela estão livres.

