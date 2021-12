Motoristas devem redobrar a atenção devido à chuva em Salvador

A manhã desta terça-feira, 20, exige o dobro de atenção dos motoristas devido à chuva que atinge a capital baiana. A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que, em alguns pontos da cidade, a pista se encontra bastante molhada, o que causa lentidão no trafego de veículos.

Segundo o órgão municipal, na avenida Parelela, sentido Centro, por exemplo, o motorista encontra retenção na altura da Grande Bahia. Outro ponto de lentidão é a rua Oswaldo Cruz, no bairro do Rio Vermelho, próximo ao Bompreço.

Na região do Dique do Tororó, sentido Bonocô, praça João Mangabeira, nos Barris, e avenida ACM, nas imediações do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran), há alguns pontos de alagamento. As avenidas Otávio Mangabeira, na altura da Pituba, Oscar Pontes e Jequitaia estão com o trânsito livre.

Semáforo

Um semáforo quebrado na região do Lucaia também exige atenção de quem passa na região.

Por volta de 6h30, um Chevrolet Onix invadiu o passeio. Ninguém ficou ferido e o veículo foi removido do local, não causando engarrafamento, segundo a Transalvador. Ninguém ficou ferido.

