Motoristas devem evitar região do Comércio nesta quinta

O trânsito segue tranquilo nas principais vias da capital baiana na manhã desta quinta-feira, 17.

A Superintendência de Trânsito e Transportes do Salvador (Transalvador) alerta que os motoristas devem ficar atentos às interdições na região do Comércio, passando pelo Largo da Calçada até a Avenida Dendezeiros, por conta da Lavagem do Bonfim.

Nas últimas 24 horas, foram registrados três acidentes, com dois feridos.

