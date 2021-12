Motoristas de vans escolares fazem passeata contra inspeção

Uma carreata de motoristas de vans escolares deixou o trânsito lento na avenida Paralela, na manhã desta segunda-feira, 14. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), os condutores saíram da região do Iguatemi, por volta das 9h30, com destino ao Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Por volta das 11h, os condutores chegaram na sede da governadoria, onde se encontram reunidos. Conforme a Transalvador, o trânsito na Paralela é intenso, mas flui melhor em comparação ao início do ato dos condutores.

Segundo nota publicada no site do Sindicato dos Transportadores Escolares do Estado (Sintest), a decisão por realizar o ato foi tomada no último dia 5. Segundo eles, após a inspeção de verificação dos equipamentos de segurança, realizado na prefeitura, o gestor do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran) "insistir em não liberar" os documentos dos motoristas.

Com isso, segundo o sindicato, os motoristas são obrigados a fazer outra inspeção na Instituição Técnica Licenciada (ITS) para adquirir o Certificado de Segurança Veicular (CVS).

Ainda conforme a nota, o sindicato já esgotou todas as tentativas de diálogo com o Detran. Por conta disso, a partir de agora, de acordo com os manifestantes, a população sofrerá com o congestionamento no trânsito, já que eles, de férias, irão levar a manifestação para as ruas até que a "situação se resolva".

A reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com o Detran, que informou não ter nenhum posicionamento sobre o caso.

adblock ativo