Motorista sem habilitação provoca acidente na BR-324

Um acidente envolvendo dois carros de passeio deixou uma pessoa ferida na manhã desta quinta-feira, 23, na BR-324.



O motorista Luciano Santos, que não possui habilitação, trafegava no sentido Salvador quando perdeu a direção do veículo, atravessou o canteiro central da rodovia e se chocou de frente com o outro veículo, modelo Logan.

A colisão aconteceu após o viaduto de Águas Claras e deixou o trânsito congestionado no local.



Luciano sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital do Subúrbio. Já o motorista do outro carro, Marcelo Fernandes Santos, não sofreu ferimentos. Os dois veículos ficaram destruídos no acidente.

adblock ativo