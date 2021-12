Motorista perde o controle e derruba poste na Av. Paralela

Um acidente envolvendo um carro de modelo Pálio deixa o trânsito lento na tarde deste sábado, 13. De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o veículo, que seguia sentido Rodoviária, bateu em um poste após o motorista perder o controle da direção. Ainda segundo a Transalvador, o motorista, que não teve o nome divulgado, não ficou ferido.

O veículo e o poste interditam parte da via, deixando o trânsito lento no local. Trânsito lento também na saída da cidade, sentido Estrada do Coco. Nas últimas 24h foram registrados 11 acidentes com cinco feridos na capital baiana.

