Motorista perde o controle e caminhão bate em veículo

Um acidente envolvendo um caminhão carregado de areia e um carro de passeio deixou uma pessoa ferida por volta das 17h deste sábado, 19, em Salvador. De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o caminhão, que estava carregado de areia, tentou subir uma ladeira que fica na rua Curió, no bairro de Mirantes de Periperi, quando perdeu a direção e voltou de marcha ré.

Segundo a Transalvador, um veículo que subia atrás do caminhão foi atingido, o motorista, que não teve o nome divulgado, ficou ferido. Ele foi socorrido por uma ambulância do Serviço Móvel de Urgência e encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE), ainda não há informações sobre o seu estado de saúde. Ainda de acordo com a Transalvador, o trânsito é tranquilo na Av. Paralela em ambos os sentidos. Neste sábado foram registrados 3 acidestes com dois feridos na capital.

