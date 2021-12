Motorista perde controle e carro se choca com viaduto Nelson Dahia

Um carro se chocou com o viaduto Nelson Dahia na manhã desta segunda-feira, 7, após o motorista perder o controle do veículo. Não houve vítimas.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu por volta das 7h próximo a Madereira Brotas.

O carro ainda atingiu um poste, que fica no parte de baixo do viaduto. Uma equipe da Transalvador está no local para evitar o congestionamento na via.

