Motorista perde controle de ônibus e arrasta três carros na Federação

O motorista de um ônibus que faz a linha Vale dos Rios-Stiep perdeu o controle do veículo e acabou arrastando três carros de passeio na manhã desta terça-feira, 10, no bairro da Federação, em Salvador. O acidente ocorreu por volta das 6h30, na via de ligação entre a Ladeira do Campo Santo e a avenida Centenário, sentido Shopping Barra.

Segundo informações dos condutores dos carros, que sofreram danos materiais, a situação foi provocada após o coletivo não conseguir parar ao descer a ladeira, empurrando os veículos que estavam na frente.

"Foi um susto muito grande. Meu carro girou na frente do ônibus, que me arrastou por mais de 100 metros. Vi várias coisas na frente, primeiro o poste, que eu achei que ia bater, depois outro ônibus que vinha na sequência. Ele (o motorista) parou rente ao outro ônibus, e quase eu ia sendo prensada", revelou a motorista de prenome Josilene, em entrevista à TV Record.

O acidente, que teria sido provocado por uma falha mecânica, não deixou feridos. Entretanto, o motorista e a cobradora do ônibus foram encaminhados a um hospital, pois ficaram emocionalmente abalados com a situação.

Os veículos permanecem estacionados na lateral da via e o trânsito flui normalmente na região. Agentes da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) estão no local.

Acidente causou prejuízos materiais aos proprietários dos veículos (Foto: Reprodução | TV Record)

adblock ativo