Motorista perde controle de carro e bate em cinco táxis

Um motorista perdeu o controle do carro na madrugada desta sexta-feira, 30, e colidiu em cinco táxis estacionados na rua Conselheiro Pedro Luís, no Rio Vermelho, em Salvador.

De acordo com pessoas que estavam no local, três taxistas saíram feridos do acidente. Segundo as testemunhas, o motorista participava de um racha e o carro, modelo Cerato, estava em alta velocidade. Por conta do impacto, os airbags do veículo foram acionados. Ele se chocou contra o último táxi da fila que, por sua vez, se movimentou em direção aos outros quatro carros, causando um engavetamento.

Latinhas de bebidas também foram encontradas dentro do carro. A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) não têm mais informações sobre o acidente.

Veículo colidiu em um táxi e provocou engavetamento (Foto: Reprodução | TV Record)

Queda

Já nesta manhã, um motociclista ficou ferido ao cair da moto no bairro da Calçada. O condutor ficou ferido e foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Por conta do acidente, o trânsito segue lento na região, sentido Comércio.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 10 acidentes, que deixaram cinco feridos e um morto.

