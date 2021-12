Motorista perde controle da direção e caminhão derruba poste em Brotas

O motorista de um caminhão perdeu o controle da direção e colidiu em um poste por volta das 13h desta sexta-feira, 5. Com o choque, o poste caiu sobre o veículo. O acidente ocorreu na rua Dom João VI, no bairro de Brotas.

A batida provocou a queda de energia no local. Equipes da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) trabalham no conserto da rede.

Uma equipe da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) está na região para regularizar o trânsito.

Em contato com o Portal A TARDE, a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), afirmou que "Em resposta à solicitação de informações sobre batida de um caminhão em poste na Av. Dom João VI, no bairro de Brotas, a Coelba informa que o impacto do veículo provocou o desligamento da rede elétrica do local no início desta tarde, às 12h37. Equipes da Coelba já atuam na troca do poste danificado na colisão e para normalizar o fornecimento de energia das unidades consumidoras afetadas o mais rápido possível".

