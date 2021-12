Motorista passa mal e colide ônibus em estabelecimentos na avenida Heitor Dias

Um motorista de ônibus colidiu o veículo em um poste e dois estabelecimentos na manhã desta terça-feira, 22, após passar mal. O acidente ocorreu por volta das 5h na avenida Heitor Dias, na Baixa de Quintas. No ônibus não possuíam passageiros. O trânsito encontra-se lento na região.

O condutor teria acabado de sair do terminal, junto com o cobrador, e seguia para dar início ao trabalho. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), agentes estão no local com o guincho para a retirada do ônibus e também para auxiliar no trânsito.

Segundo informações iniciais, a vítima teria o prenome de Jeferson. Ele teria sido encaminhado ao Hospital Ernesto Simões, onde foi medicado e encontra-se estável.

adblock ativo