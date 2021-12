Motorista morre em colisão de carretas na BR-110

Um acidente envolvendo duas carretas deixou uma pessoa morta na noite desta quarta-feira, 29, por volta de 23h20, no km 371 da BR-110.

Os dois veículos colidiram frontalmente no trecho que liga as cidades de Catu e São Sebastião do Passé. Por conta do choque, um dos caminhões, que estava carregado de combustível, explodiu e o motorista morreu carbonizado.

O condutor da outra carreta, que transportava cerveja, foi socorrido para o Hospital Municipal de São Sebastião do Passé e passa bem.

