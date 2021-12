Motorista morre após colisão na Baixa do Fiscal

Um homem morreu e outro ficou ferido após uma colisão entre dois veículos no Viaduto dos Motoristas, na Baixa do Fiscal, em Salvador. De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), os dois veículos, modelo Voyage, colidiram de frente na tarde desta terça-feira, 4, por volta das 16 horas. A vítima está sendo socorrida por uma ambulância do Serviço Móvel de Urgência (Samu). Por conta disso, ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Lentidão - O acidente bloqueia parte do viaduto e deixa o trânsito lento nos dois sentidos da via. A Transalvador recomenda que os motoristas evitem trafegar pela região. Nesta terça-feira, foram registrados seis acidentes com cinco feridos na capital baiana.

