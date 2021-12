Motorista foge após atropelar e matar mulher na Barroquinha

Uma mulher foi atropelada no início da tarde desta quarta-feira, 18, por volta das 12h30, em frente à loja das Casas Bahia, na Barroquinha.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a prestar os primeiros socorros, mas a vítima, ainda não identificada, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo informações da Superintendência de Transito de Salvador (Transalvador), a suspeita é que a mulher tenha sido atropelada por um carro Renault Clio. O motorista fugiu.

Ainda de acordo com o órgão, por conta do acidente, o trânsito no local está com uma pequena lentidão.

adblock ativo