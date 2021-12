Motorista fica preso às ferragens em acidente na Paralela

Um carro capotou na manhã desta quinta-feira, 11, na Avenida Luís Viana (Paralela), sentido aeroporto, em um engavetamento envolvendo quatro veículos no total.

<GALERIA ID=18483/>

De acordo com motoristas que passaram pelo local, o acidente ocorreu na altura da loja Ferreira Costa. Após ser retirados das ferragens do veículo que capotou, o motorista foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma viatura da Polícia Militar também esteve no local. Por conta do acidente, o trânsito na região ficou congestionado.

adblock ativo