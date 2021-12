Motorista fica preso às ferragens após colisão entre ônibus

Dois ônibus se envolveram em um acidente na manhã desta segunda-feira, 20, nas proximidades da estrada Cia/Aeroporto, local conhecido como Via das Fábricas. Um dos condutores ficou preso às ferragens.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um ônibus da empresa Expresso Metropolitano colidiu de frente com outro veículo que fazia o transporte de trabalhadores do Polo Petroquímico de Camaçari. Nove pessoas ficaram feridas no acidente.

As vítimas, inclusive o motorista da empresa Expresso Metropolitano, que ficou preso às ferragens, foram socorridas por ambulâncias do Serviço Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para hospitais da região. A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) não soube informar o estado de saúde.

adblock ativo