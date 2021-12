Motorista fica preso às ferragens após colisão com ônibus

Flávio Roberto Santos Lima, 23, ficou preso às ferragens do próprio carro, após colidir com um ônibus na manhã deste sábado, 16. O acidente ocorreu na Avenida Dorival Caymmi, no bairro de Itapuã. O veículo ficou sob o coletivo.

A remoção da vítima foi realizada pelo Corpo de Bombeiros, acionado às 7h50, e durou quase duas horas. Flávio teve a perna direita fraturada, mas permaneceu consciente durante o resgate.

O acidente causou congestionamento ao longo da avenida, no sentido orla, e alcançou o bairro de São Cristóvão. Segundo o 3º Subgrupamento de Bombeiro Militar, que atuou no local, Flávio conduzia o Gol, placa JPO-0926, quando foi surpreendido por um Ford Fiesta, que avançou bruscamente.

Ao perder o controle da direção, o condutor atingiu a parte lateral do ônibus da empresa Praia Grande, que fazia a linha Paripe/Aeroporto. O motorista do coletivo tentou desviar, invadiu o canteiro da avenida, mas não conseguiu evitar a colisão.

O Gol ficou completamente destruído e o condutor do Ford Fiesta fugiu - a placa não foi anotada.

Estado de saúde - Equipes da Transalvador, Corpo de Bombeiros e Samu foram acionadas. O coletivo precisou ser içado, e o Gol desmembrado para a retirada da vítima. No ônibus, que transportava 15 passageiros, não houve feridos graves. Há informações de que um homem sofreu luxação na mão direita. Já Flávio foi levado ao Hospital Geral do Estado (HGE) e, até o fechamento desta matéria, o estado de saúde dele era estável.

