Motorista fica ferido em acidente no viaduto Rômulo Almeida

Uma colisão envolvendo dois veículos deixou o trânsito complicado na subida do Viaduto Rômulo Almeida, que liga o bairro dos Barris ao Dique do Tororó, na avenida Vasco da Gama, em Salvador.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente ocorreu por volta das 12h10 desta quinta-feira, 8.

A vítima, que não teve a identidade divulgada, foi socorrida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Agentes de trânsito se encontram no local para orientar condutores que trafegam na região do Dique.

