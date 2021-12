Motorista fica ferido durante colisão entre dois veículos na Paralela

Um acidente envolvendo dois carros deixou uma pessoa ferida no final da manhã desta quinta-feira, 18. A colisão ocorreu por volta das 11h, no viaduto do Imbui, na avenida Luís Viana, popularmente chamada de Paralela, em Salvador.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o condutor de um dos veículos acabou se ferindo durante a colisão e foi socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O estado de saúde da vítima não divulgado. O transito segue tranquilo na região.

