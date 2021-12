Motorista fica ferido após invadir ponto de ônibus na avenida Bonocô

Um homem ficou ferido na manhã desta terça-feira, 19, após perder o controle do veículo e invadir um ponto de ônibus na avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô), sentido Iguatemi.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente ocorreu por volta das 5h30. O condutor foi atendido e o veículo já foi removido do local. O órgão também informou que não havia pedestre no ponto no momento do acidente e não há informações sobre o estado de saúde do motorista.

