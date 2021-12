Motorista fica ferido após atropelar cão em Mata Escura

Um motociclista ficou ferido após atropelar um cachorro no bairro Mata Escura, em Salvador, na manhã desta sexta-feira, 9. Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu na rua Cardeal Avelar Brandão Villela, próximo à Penitenciária Lemos de Brito, por volta de 7h.

A vítima, que não foi identificada, já foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A Transalvador informou ainda que já foi solicitado a remoção do veículo e que, apesar do acidente, o trânsito no local não tem retenções.

Acidente com moto

No início desta sexta, um outro acidente envolvendo uma moto foi registrado na avenida Octávio Mangabeira, próximo ao Aeroclube, na região da Boca do Rio, por volta de 6h.

Após essa ocorrência, a vítima foi socorrida e o veículo removido, sem causar congestionamentos.

Ainda na manhã desta sexta, as principais vias da capital baiana fluem sem retenções.

