Motorista encontra ruas vazias e trânsito tranquilo

O motorista que trafega pela capital baiana na tarde desta quinta-feira, 15, encontra ruas vazias e bastante tranquilas, de acordo com informações da Transalvador.

Por conta do feriadão da Proclamação da República, muitos condutores deixaram Salvador com destino às cidades do interior e a outros estados. Para quem ficou na capital, as opções de lazer na rua são beneficiadas com o trânsito livre.

Não foi registrado nenhum acidente desde o início da manhã desta quinta-feira.

