Motorista em fuga perde o controle e veículo capota na região da rodoviária

Um carro capotou na manhã desta segunda-feira, 10, na descida do viaduto da rodoviária, na LIgaração Iguatemi-Paralela (LIP). O acidente deixou o trânsito lento no local até a retirada do veículo, por volta das 6h40.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o motorista do carro estava em fuga da polícia quando perdeu o controle da direção e se envolveu no acidente. Não houve feridos.

