Uma cena inusitada foi flagrada no trânsito de Salvador. Um motorista foi visto dirigindo no calçadão da Barra. Em um vídeo divulgado por meio do aplicativo WhatsApp é possível ver que o condutor transita nas imediações do Cristo, sentido Ondina. A data do flagrante não foi identificada.

Nas imagens, o motorista, em baixa velocidade, desvia de árvores, pedestres e até mesmo de um carrinho de água de coco. Procurada pela equipe de reportagem do Portal A TARDE, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), responsável pelo monitoramento do trânsito na capital baiana, informou por meio de nota que codutor já foi identificado.

Contudo, segundo o órgão, não será possível realizar um auto de infração por conta do registro ter sido feito por "terceiros". A autarquia salienta que só seria possível aplicar a punição prevista no Código Brasileiro de Trânsito para a infração no valor de R$ 880,41, caso fosse registrada por um agente ou por uma câmera do órgão.

De acordo com a Transalvador, o condutor será convidado para receber orientação. Caso o condutor fosse punido, por se tratar de uma infração gravíssima, ele poderia perder sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Da Redação Motorista é flagrado dirigindo em calçada da Barra

adblock ativo