Motorista de ônibus foge após atropelar pedestre em Plataforma

Um motorista de um ônibus atropelou um pedestre no final da manhã deste sábado, 26, e evadiu logo em seguida do local do acidente, segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador)

De acordo com o órgão municipal, o acidente aconteceu por volta das 11h50, no largo do Luso, em Plataforma. Não há informações sobre a identidade da vítima, nem sobre o estado de saúde dela.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), responsável pelo monitoramento e fiscalização do trânsito e outras mobilidades de Salvador, já foi notificada para identificação do carro e do motorista.

