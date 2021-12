Motorista colide contra poste na avenida Paralela

O motorista de uma pick up se envolveu em um acidente na tarde deste sábado, 28, por volta de 16h, na avenida Luís Viana (Paralela).

Segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o veículo trafegava no sentido aeroporto e, pouco após o supermercado Extra, se chocou e derrubou um poste.

Viaturas do Corpo de Bombeiros, da Transalvador e da Polícia Militar e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local, o que indica que a colisão deixou feridos, mas a informação ainda não foi confirmada pelo órgão de trânsito.

