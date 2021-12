Um motorista se envolveu em um acidente na manhã deste sábado, 7, por volta de 6h30, na avenida Afrânio Peixoto.

O veículo saiu da pista, se chocou contra um poste e ficou parcialmente destruído. Os momentos após a colisão foram registrados por um leitor do Portal A TARDE.

As imagens mostram os estragos causados na estrutura do carro e o motorista, que aparece deitado no local, possivelmente aguardando por uma viatura da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador).

Confira o vídeo:

Da Redação Motorista colide contra poste na avenida Afrânio Peixoto

adblock ativo