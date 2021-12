Motorista atropela motociclista e foge do local do acidente

Um acidente na Avenida Suburbana nesta segunda-feira, 1º, por volta das 13h deixou um motociclista ferido. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o motorista de um veículo, que ainda não foi identificado, colidiu e atropelou um motociclista em frente à Madeireira Azevedo.

Ainda segundo a Transalvador, após atropelar o motociclista, o condutor do carro fugiu sem prestar socorro. A vítima foi socorrida por uma ambulância do Serviço Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE). Ainda não há informações sobre o seu estado de saúde.

Na Av. Afrânio Peixoto, outro acidente também deixou um pedestre ferido. Conforme a Transalvador, por volta do meio-dia, o motorista de um caminhão perdeu o controle da direção, próximo a um posto de combustíveis, e atropelou um pedestre.

Após atropelar o homem, que não teve o nome informado, o caminhão ainda colidiu com um micro-ônibus. A vítima foi socorrida por uma ambulância do SAMU e levada para um hospital ainda não divulgado.

Em Salvador, o trânsito está livre e flui sem pontos de lentidão, de acordo com a Transalvador. Somente nesta segunda, foram registrados três acidentes com seis feridos na capital baiana.

