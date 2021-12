Motociclista sofre acidente no Comércio

Um motociclista sofreu um acidente na manhã desta quinta-feira, 7, na avenida Lafayete Coutinho, no bairro do Comércio, embaixo do viaduto do Campo Grande, em Salvador.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o condutor, que não teve a identidade revelada, sofreu uma queda enquanto pilotava. O acidente aconteceu por volta das 8h15 e a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O trânsito ficou lento no momento do acidente mas, segundo a Transalvador, já flui normalmente na região.

