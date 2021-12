Motociclista sofre acidente ao fugir de blitz na BR-367

Um motociclista se envolveu em um acidente na tarde deste domingo, 31, após fugir de uma blitz da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-367, região urbana de Porto Seguro. De acordo com informações iniciais, a vítima, que não teve a identidade revelada, não possuía carteira de habilitação.

O motociclista, que levava uma mulher na garupa, fez uma manobra de retorno na pista ao avistar a blitz, quando outra moto que trafegava na via com duas pessoas se chocou lateralmente no primeiro veículo.

As quatro pessoas ficaram feridas. O condutor que causou o acidente foi socorrido para o Hospital Luís Eduardo Magalhães com fraturas expostas em uma das pernas e traumatismo craniano. Ele segue internado em estado grave.

Os outros envolvidos foram atendidos por equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros e também foram encaminhados para o hospital. As informações são do site Radar64.

