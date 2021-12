Motociclista morre em colisão com ônibus em Cajazeiras

Um motociclista morreu após colidir em um ônibus da empresa Integra na madrugada desta quinta-feira, 18, na Estrada do Coqueiro Grande, no bairro de Cajazeiras.

De acordo com as informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente ocorreu por volta das 1h10, nas proximidades do Atacadão.

A vítima teve a morte confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que foi acionado para socorrer o homem.

O corpo do motociclista, que não teve identidade revelada, foi encaminhado para Instituto Médico Legal (IML).

