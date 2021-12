Motociclista morre em colisão com carro na BR-324

O supervisor de produção Marcel Costa Gaspar, 36 anos, morreu após sofrer um acidente no km 510 da BR-324, sentindo Feira de Santana- Salvador, por volta das 5h30 desta quarta-feira, 22.

Marcel estava indo para o trabalho em uma motocicleta CB 600cc, placa OLD-3357, quando colidiu na traseira de um veículo Fiat Palio preto e caiu. O motociclista teve várias fraturas expostas e ferimentos graves na cabeça. Ele morreu no local do acidente.

A vítima trabalhava na Mangels, empresa de reciclagem de botijão de gás localizada no distrito de Humildes, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente não provocou lentidão no trânsito. As informações são do site Acorde Cidade.

