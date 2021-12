Motociclista morre em acidente no viaduto Nelson Dahia

Um motociclista morreu na manhã deste sábado, 1º, por volta de 7h, após se envolver em um acidente no viaduto Nelson Dahia.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a vítima, ainda não identificada, teria sido fechada por carro e não conseguiu controlar a motocicleta. O capacete do condutor estaria desafivelado e se soltou na queda.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros esteviveram no local e constataram o óbito.

O corpo permanece na via enquanto uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) é aguardada. Por conta do acidente, o trânsito segue congestionado na avenida Luís Viana (Paralela). Viaturas da Transalvador tentam regularizar o tráfego.

Acidente causa congestionamento na avenida Paralela (Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE)

