Motociclista morre e policiais ficam feridos após acidente na avenida Barros Reis

Um motociclista morreu na noite deste domingo, 8, após a moto se chocar com um poste no Largo do Retiro. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), quando os policiais da 9º Compainha Independente da Polícia Militar (CIPM) isolavam o local para fazer a perícia, um veículo Cobalt, que passava pela via em alta velocidade, atingiu e arremessou um dos policiais para o sentido contrário da pista.

O carro terminou se chocando de frente com a viatura. O outro policial que estava dentro da viatura sofreu traumas por causa do impacto dos carros.

Uma guarnição socorreu os agentes e encaminhou os dois feridos para o Hospital Geral do Estado (HGE).

Um dos policiais já foi liberado após receber atendimento médico, o outro continua hospitalizado. Os dois são acompanhados por uma equipe do Departamento de Promoção Social.

O motorista, que não teve o nome divulgado e aparentava sinais de embriaguez, recebeu voz de prisão. Ele foi conduzido para Central de Flagrantes.

