Motociclista morre após colidir com corrente no Comércio

Um motociclista morreu na madrugada desta sexta-feira, 1º, após colidir com uma corrente nas proximidades da Praça Visconde de Cairu, no bairro do Comércio. Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente ocorreu por volta de 0h30. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Ainda durante a madrugada, por volta das 3h40, uma mulher foi atropelada por um ônibus na avenida Anita Garibaldi. Ela foi atendida por uma equipe de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para uma unidade de saúde. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

