Motociclista morre após atropelar pedestre na Estrada do Cia-Aeroporto

Um motorista morreu após atropelar um pedestre na manhã desta quarta-feira, 13, na BA-526, conhecida como Estrada do Cia-Aeroporto. O acidente – no km 20, sentido Simões Filho – ocorreu por volta das 7h depois que três pessoas atravessaram a pista, fora da passarela.

De acordo com Concessionária Bahia Norte, os pedestres pularam a barreira de proteção que divide os sentidos da rodovia e, ao atravessarem, o motociclista não conseguiu desviar e acabou atropelando um deles, que ficou ferido. Os outros dois sairam ilesos.

O motorista, que não teve a identidade divulgada até o momento, morreu no local. O pedestre, que ainda não identificado, recebeu os primeiros socorros de equipes do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e da Bahia Norte. Ele foi levado, momentos depois, para o Hospital do Subúrbio. Não informações sobre o estado de saúde dele.

Por conta do acidente, o engarrafamento chegou a cerca de três quilômetros, mas a pista foi liberada por volta das 8h45 e o tráfego segue sem retenção.

adblock ativo