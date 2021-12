Motociclista fica ferido em colisão com carreta na Bonocô

Um motociclista colidiu e acabou parando debaixo de uma carreta na manhã desta quinta-feira, 11, na Avenida Bonocô, em Salvador.

De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu próximo à estação do metrô, por volta das 8h. O motorista da carreta não prestou socorro à vítima e fugiu do local.

Ainda segundo o órgão de trânsito, uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi encaminhada até a via para reanimar o motociclista. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Por conta do acidente, o trânsito no local está complicado, e já afeta outras localidades como Avenida Paralela, Barros Reis e a via de ônibus LIP, próximo ao Iguatemi.

Nas últimas 24 horas, a Transalvador registrou dois acidentes com um ferido.

