Motociclista fica ferido em acidente próximo ao Imbuí

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente na tarde desta sexta-feira, 14, nas proximidades da entrada do bairro do Imbuí, no sentido Aeroporto, em Salvador.

Uma ambulância da Vitalmed teve de ser acionada para atender a vítima, que recebeu os primeiros socorros no canteiro da pista. Não há informações sobre as causas do acidente e nem sobre o estado de saúde da vítima.

Devido, ao acidente, os motoristas que passavam pelo local precisaram diminuir a velocidade, o que provocou lentidão no trânsito.

