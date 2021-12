Motociclista fica ferido em acidente no Caminho das Árvores

Um motociclista ficou ferido após cair da moto, de placa JRP-4392, na Alameda das Espatódeas, no Caminho das Árvores, nesta quarta-feira, 18. De acordo com um policial militar, que registrou a ocorrência, o motociclista Carlos Rogério, de 30 anos, foi fechado pelo motorista de um Ford Ka, de placa JQM-0210. O condutor do carro, que não se identificou, nega envolvimento com o acidente e alega que parou para ajudar a vítima. O motociclista teve ferimentos leves.

