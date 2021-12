Motociclista fica ferido após moto colidir em carro na Juracy Magalhães

Um homem ficou ferido na manhã desta quarta-feira, 30, por volta das 8h50, após a moto onde estava colidir com um carro, na avenida Juracy Magalhães, próximo à entrada do bairro do Vale das Pedrinhas, em Salvador.

De acordo com as informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e prestou os primeiros socorros à vítima, que foi levada para uma unidade de saúde.

O órgão ainda informou que o tráfego ficou congestionado devido ao acidente, mas que o fluxo já está normalizado. O estado de saúde e para qual unidade a vítima foi transferida são desconhecidos.

