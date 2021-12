Motociclista fica ferido após colisão no Caminho das Árvores

Um motociclista ficou ferido após a moto em que ele pilotava bater com um carro na Alameda Espatódea, no Caminho das Árvores. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu por volta das 14h, próximo a uma concessionária de veículos. O motociclista vinha em sentido Iguatemi quando colidiu com o carro modelo Fox.

A vítima foi socorrida por uma ambulância do Serviço Móvel de Sáude (Samu) e encaminhado ao Hospital Geral do Estado. Ainda segundo a Transalvador, o trânsito flui sem pontos de lentidão em todas as vias da cidade. Nas últimas 24h, foram registrados 11 acidentes com cinco feridos na capital baiana.

