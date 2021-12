Motociclista fica ferido após colisão na avenida Vasco da Gama

Um motociclista ficou ferido na tarde desta terça-feira, 13, durante uma colisão entre um veículo de modelo Duster e a motocicleta que pilotava, na avenida Vasco da Gama. Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu por volta das 14h20.

A vítima, que não teve a identidade revelada, encontra-se no local do acidente aguardando a chegada do Serviço Médico de Urgência (Samu) para receber os primeiros atendimentos.

Devido ao acidente, a Transalvador informou que o trânsito naquela localidade apresenta retenção.

